Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

Sofija Kinsela, autorka bestseler serijala romana Kupoholičarka, veoma popularnog i u Srbiji, preminula je u 55. godini, saopštila je njena porodica.

Engleskoj autorki, čije je pravo ime bilo Medlin Sofi Vikam, dijagnostifikovan je 2022. agresivni oblik tumora na mozgu. „Slomljenog srca saopštavamo da je jutros preminula naša voljena Sofi (poznata i kao Medi, i kao mama)“, piše u objavi na njenom Instagram nalogu. „Otišla je mirno, a poslednji dani su joj bili ispunjeni onim što je najviše volela – porodicom, muzikom, toplinom, Božićem i radošću.“ Uprkos bolesti sa kojom se hrabro nosila, dodaju, Sofi je sebe