Posle dugogodišnje borbe s rakom preminula slavna književnica: Odlazak autorke „Kupoholičarke“ Sofi Kinsele

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Jelena Koprivica
Posle dugogodišnje borbe s rakom preminula slavna književnica: Odlazak autorke „Kupoholičarke“ Sofi Kinsele

Književnica Medlin Vikam, poznata pod pseudonimom Sofi Kinsela, preminula je u 55. godini, preneli su britanski mediji. – Slomljeni smo što smo prinuđeni da saopštimo vest o smrti naše voljene Sofi.

Preminula je u miru, a njeni poslednji dani bili su ispunjeni onim što je najviše volela – porodicom, muzikom, toplinom, božičnim duhom – saopštila je na Instagramu porodica britanske spisateljice čiji su romani prodati u više od 50 miliona primeraka širom sveta i prevedeni na četrdesetak jezika. Medlin Vikam rođena je 12. decembra 1969. godine. Sofi joj je bilo srednje ime, a Kinsela majčino prezime.
Nije svaka glavobolja rak mozga: Lekar upozorava kada je vreme da potražite pomoć

Nije svaka glavobolja rak mozga: Lekar upozorava kada je vreme da potražite pomoć

B92 pre 1 sat
