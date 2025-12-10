Posle dugogodišnje borbe s rakom preminula slavna književnica: Odlazak autorke „Kupoholičarke“ Sofi Kinsele

Književnica Medlin Vikam, poznata pod pseudonimom Sofi Kinsela, preminula je u 55. godini, preneli su britanski mediji. – Slomljeni smo što smo prinuđeni da saopštimo vest o smrti naše voljene Sofi.

Preminula je u miru, a njeni poslednji dani bili su ispunjeni onim što je najviše volela – porodicom, muzikom, toplinom, božičnim duhom – saopštila je na Instagramu porodica britanske spisateljice čiji su romani prodati u više od 50 miliona primeraka širom sveta i prevedeni na četrdesetak jezika. A post shared by Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) Medlin Vikam rođena je 12. decembra 1969. godine. Sofi joj je bilo srednje ime, a Kinsela majčino prezime. Pre