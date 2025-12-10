Partizan dovodi trenera koji je nedavno dobio otkaz u evroligašu?

Danas pre 12 sati  |  Sport klub
Partizan dovodi trenera koji je nedavno dobio otkaz u evroligašu?

Partizan je sa privremenim prvim trenerom Mirkom Ocokoljićem ostvario dve pobede, po jednu u Evroligi i ABA ligi, i u petak 12. decembra u večitom derbiju 15. kola elitnog takmičenja, neće biti promene na klupi crno-belih.

Međutim, posle meča sa Crvenom zvezdom trebalo bi da dođe do promene na klupi Partizana. Već neko vreme spekuliše se da bi Đoan Penjaroja, trener koji je u novembru ostao bez posla u Barseloni, mogao da nasledi Željka Obradovića, a prema saznanjima Sport kluba promocija bi mogla da se dogodi upravo posle meča sa Crvenom zvezdom. Sport klubu je iz dva izvora potvrđeno da se „nešto dešava“ i da su dve strane blizu konačnog dogovora. U klubu iz Humske su od prvog
