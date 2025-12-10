Jutarnja magla i slab mraz, tokom dana sunčano

Tokom jutra i pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično slab mraz i uz lokalnu pojavu magle.

U toku dana biće i sunčanih intervala. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Malo do umereno oblačno vreme očekuje se tokom jutra i delom pre podne, biće praćeno mestimično slabim mrazem i lokalnom pojavom magle. Jutarnja magla, potom pretežno sunčan i topao dan U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -3 do 4, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje malo do umereno oblačno vreme