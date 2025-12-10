Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić kaže da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

N1 Info pre 1 sat  |  nova.rs
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić kaže da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Potrošače peleta sačekao je šok na stovarištima širom Srbije zbog iznenađujuće visoke cene ogreva.

Kažu da je tona peleta krajem maja iznosila između 26.000 i 32.000 dinara, dok je sada na nekim mestima 44.000. Prema rečima sagovornika Nova.rs, peleta ima čak i za izvoz. Ipak, tako ne misle u Čačku, gde kažu da je velika potražnja, a peleta nema. Jedan od najvećih proizvođača peleta u Srbiji Zoran Drakulić kaže za Nova.rs da je nagla potražnja za peletom dovela do visoke cene ovog ogreva. „Ta nagla potražnja peleta pojavila se tek od jula. Do jula smo svi radili
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Cena peleta skočila na 44.000 dinara - potražnja i dalje rekordna

Cena peleta skočila na 44.000 dinara - potražnja i dalje rekordna

Kamatica pre 15 minuta
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić kaže da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić kaže da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Glas Zaječara pre 35 minuta
Cene peleta otišle u nebo Potrošači u šoku, prodavci upozoravaju na nestačicu; Evo kakvo je stanje na stovarištima

Cene peleta otišle u nebo Potrošači u šoku, prodavci upozoravaju na nestačicu; Evo kakvo je stanje na stovarištima

Dnevnik pre 55 minuta
Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Rekordne cene peleta, poskupeo za više od 50 odsto: Drakulić tvrdi da ga ima za izvoz, a prodavac iz Čačka da je nestašica

Nova pre 2 sata
Rekordne cene peleta u Srbiji: Tvrde da ga ima za izvoz, a prodavci upozoravaju na nestašicu

Rekordne cene peleta u Srbiji: Tvrde da ga ima za izvoz, a prodavci upozoravaju na nestašicu

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Ekonomija, najnovije vesti »

Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

N1 Info pre 10 minuta
KFC otvorio 20. restoran u Srbiji: Jubilarni stigao u Šabac, priprema se Zrenjanin

KFC otvorio 20. restoran u Srbiji: Jubilarni stigao u Šabac, priprema se Zrenjanin

BizLife pre 5 minuta
Izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Biznis i finansije pre 10 minuta
Ove dve grupe penzionera danas dobijaju novac: Evo ko je na listi

Ove dve grupe penzionera danas dobijaju novac: Evo ko je na listi

Blic pre 5 minuta
Gubitak Elektroprivrede Crne Gore skoro 60 miliona evra veći nego lane

Gubitak Elektroprivrede Crne Gore skoro 60 miliona evra veći nego lane

Biznis.rs pre 0 minuta