Cena peleta skočila na 44.000 dinara - potražnja i dalje rekordna

Potrošače peleta sačekao je šok na stovarištima širom Srbije zbog iznenađujuće visoke cene ogreva.

Kažu da je tona peleta krajem maja iznosila između 26.000 i 32.000 dinara, dok je sada na nekim mestima 44.000. Prema rečima sagovornika Nova.rs, peleta ima čak i za izvoz. Ipak, tako ne misle u Čačku, gde kažu da je velika potražnja, a peleta nema. Jedan od najvećih proizvođača peleta u Srbiji Zoran Drakulić (Bio Energy Point) kaže da je nagla potražnja za peletom dovela do visoke cene ovog ogreva. - Ta nagla potražnja peleta pojavila se tek od jula. Do jula smo