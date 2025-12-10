Visoke cene i nestašica peleta u Srbiji tokom grejne sezone

Naslovi.ai pre 21 minuta

Potrošači se suočavaju sa rastom cena peleta do 44.000 dinara i regionalnim razlikama u dostupnosti ogreva tokom grejne sezone.

Cena peleta u Srbiji porasla je sa 26.000-32.000 dinara krajem maja na čak 44.000 dinara po toni na nekim mestima, što je izazvalo šok među potrošačima. Nova N1 Info Dnevnik

Proizvođači, poput Zorana Drakulića, navode da je nagla potražnja od jula dovela do rasta cena, dok tržište ostaje snabdeveno, ali sa regionalnim razlikama, jer u Čačku i Bujanovcu vlada nestašica. Mondo Kamatica Bujanovačke