Bici: Peleta ima za izvoz ali ne i za domaće tržište

Bujanovac, 10. decembar 2025. – Dok proizvođači tvrde da peleta ima dovoljno na tržištu, u Bujanovcu vlada prava nestašica ovog ogreva a potražnja ne jenjava iako je grejna sezona poodmakla .

Na stovarištu “Bici” za Bujanovačke kažu da na zalihama nemaju pelet osim onog koji je ranije već prodat za 35.000 dinara po toni. Na drugoj strani, jedan od najvećih proizvođača peleta u Srbiji Zoran Drakulić rekao je za N1 “da peleta sada ima dovoljno i da građani Srbije ne treba da brinu”. U istom tekstu se navodi da se tona peleta u Srbiji, tamo gde ga ima, prodaje za 44.000 dinara (oko 370 evra). Kod Bicija u Bujanovcu tona je juna, kada se ogrev i nabavlja,
