Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: rok za rešenje i pregovori o prodaji udela

Naslovi.ai pre 1 sat
Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: rok za rešenje i pregovori o prodaji udela

Predsednik Vučić postavio rok 15. januar za prodaju ruskog udela u NIS-u, dok vlasti razmatraju teške mere ukoliko dogovor ne bude postignut.

Srbija je u trećem mesecu primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu. Vlada tvrdi da snabdevanje gorivom ostaje pod kontrolom, a krajnji rok za rešenje je 15. januar. Blic RTS Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tri moguća scenarija za rešavanje situacije, uključujući i prinudnu upravu ili nacionalizaciju, ako ne bude dogovora sa ruskim partnerima. Vučić je opomenuo Rusiju da je 15. januar poslednji rok za prodaju kontrolnog paketa akcija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je spremnost vlasti da donesu teške mere ako bude potrebno. Stručnjaci upozoravaju na moguće finansijske poremećaje usled sekundarnih sankcija. Bujanovačke RTS Kurir Danas

Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija (ADNOC) glavni je kandidat za kupovinu 56,15% udela ruskih firmi u NIS-u, ali pregovori sa drugim ponuđačima, uključujući mađarsku MOL, i dalje traju. Beograd je frustriran zbog odlaganja Moskve u prodaji udela. Danas N1 Info Radio 021 Blic Dnevnik

