Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

Sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu izjavio je danas da Rusija čeka odgovor Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa predlozima ruskog predsednika Vladimira Putina o Sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja (START). "Ostalo nam je manje od 100 dana do isteka sporazuma START.

Predlozi koje je izneo naš predsednik su na njihovom stolu i mi, naravno, čekamo odgovor. Predlozi koji postoje pružaju priliku da se konačno zaustavi ovaj destruktivni trend koji je u toku", rekao je Sergej Šojgu na konferenciji za novinare, prenosi agencija Interfaks. On je naglasio da napuštanje sporazuma o raspoređivanju raketa srednjeg i kratkog dometa utiče i na globalnu bezbednost. Bezbednost jedne zemlje ne bi trebalo da ide na štetu bezbednosti ili da