Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

NIN pre 14 minuta  |  Tanjug
Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

Sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu izjavio je danas da Rusija čeka odgovor Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa predlozima ruskog predsednika Vladimira Putina o Sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja (START). "Ostalo nam je manje od 100 dana do isteka sporazuma START.

Predlozi koje je izneo naš predsednik su na njihovom stolu i mi, naravno, čekamo odgovor. Predlozi koji postoje pružaju priliku da se konačno zaustavi ovaj destruktivni trend koji je u toku", rekao je Sergej Šojgu na konferenciji za novinare, prenosi agencija Interfaks. On je naglasio da napuštanje sporazuma o raspoređivanju raketa srednjeg i kratkog dometa utiče i na globalnu bezbednost. Bezbednost jedne zemlje ne bi trebalo da ide na štetu bezbednosti ili da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

RTV pre 34 minuta
Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima je vrhunac cinizma

Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima je vrhunac cinizma

RTV pre 4 minuta
Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima – vrhunac cinizma

Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima – vrhunac cinizma

Sputnik pre 39 minuta
Zelenski otvoren za održavanje izbora i tijekom rata ako SAD i saveznici mogu garantirati sigurnost

Zelenski otvoren za održavanje izbora i tijekom rata ako SAD i saveznici mogu garantirati sigurnost

Slobodna Evropa pre 39 minuta
Udar na Dnjepropetrovsku oblast; London uveo sankcije Aleksandru Duginu

Udar na Dnjepropetrovsku oblast; London uveo sankcije Aleksandru Duginu

RTS pre 4 minuta
Šojgu: Čekamo, ostalo je manje od 100 dana

Šojgu: Čekamo, ostalo je manje od 100 dana

B92 pre 14 minuta
"Više od toga, molim sad..." Zelenski spreman za izbore, ali pod ovim uslovima

"Više od toga, molim sad..." Zelenski spreman za izbore, ali pod ovim uslovima

Večernje novosti pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSavet bezbednostiSergej ŠojguRusija

Svet, najnovije vesti »

Ključne razlike između spoljnopolitičkih planova Bele kuće i Kongresa

Ključne razlike između spoljnopolitičkih planova Bele kuće i Kongresa

NIN pre 19 minuta
Sarkozi danas objavljuje knjigu u kojoj opisuje "surovi zatvorski život"

Sarkozi danas objavljuje knjigu u kojoj opisuje "surovi zatvorski život"

RTV pre 9 minuta
Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

Šojgu: Rusija čeka odgovor SAD o sporazumu START

RTV pre 34 minuta
Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima je vrhunac cinizma

Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima je vrhunac cinizma

RTV pre 4 minuta
Reakcije iz Nemačke: „SAD više ne stoje uz Evropu“

Reakcije iz Nemačke: „SAD više ne stoje uz Evropu“

Danas pre 4 minuta