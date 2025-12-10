Hoće li se evro i danas prodavati po 120 dinara: Koliki kurs smeju da zaračunavaju menjačnice

Nova pre 9 minuta  |  Autor: N1
Hoće li se evro i danas prodavati po 120 dinara: Koliki kurs smeju da zaračunavaju menjačnice

U Bujanovcu se evro u utorak u menjačnicama prodavao i po 120 dinara, uz ocenu da će, zbog velike tražnje kurs biti - još viši.

I u drugim gradovima prodajni kurs u menjačnicama je porastao, dok se u Beogradu kreće uglavnom do 118,8 dinara. Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćeni menjači mogu da podignu kurs u nedogled? Propisi kažu - ne mogu. Jedan evro se u lokalnim menjačnicama u Bujanovcu u utorak prodavao za 120 dinara, ali menjači su, kako je naveo portal Bujanovačke, rekli da će zbog velike potražnje „probiti“ ovaj iznos. Tražnju za evrom „pogurale“ su nedoumice oko sudbine
N1 Info pre 44 minuta
