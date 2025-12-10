Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćene menjačnice mogu da podignu kurs

Biznis i finansije pre 20 minuta  |  N1
Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćene menjačnice mogu da podignu kurs

2 U Bujanovcu se evro u utorak u menjačnicama prodavao i po 120 dinara, uz ocenu da će, zbog velike tražnje kurs biti – još viši.

I u drugim gradovima prodajni kurs u menjačnicama je porastao, dok se u Beogradu kreće uglavnom do 118,8 dinara. Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćeni menjači mogu da podignu kurs u nedogled? Propisi kažu – ne mogu. Jedan evro se u lokalnim menjačnicama u Bujanovcu u utorak prodavao za 120 dinara, ali menjači su, kako je naveo portal Bujanovačke, rekli da će zbog velike potražnje „probiti“ ovaj iznos. Tražnju za evrom „pogurale“ su nedoumice oko sudbine
