Koliki maksimalni kurs smeju da računaju menjačnice?

Radio 021 pre 3 sata  |  N1
Koliki maksimalni kurs smeju da računaju menjačnice?

U Bujanovcu se evro u utorak u menjačnicama prodavao i po 120 dinara, uz ocenu da će, zbog velike tražnje kurs biti još viši.

Kako piše N1, i u drugim gradovima prodajni kurs u menjačnicama je porastao, dok se u Beogradu kreće uglavnom do 118,8 dinara. Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćeni menjači mogu da podignu kurs u nedogled? Propisi kažu - ne mogu. Jedan evro se u lokalnim menjačnicama u Bujanovcu u utorak prodavao za 120 dinara, ali menjači su, kako je naveo portal Bujanovačke, rekli da će zbog velike potražnje "probiti" ovaj iznos. Tražnju za evrom "pogurale" su, između
