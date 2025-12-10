Povećana tražnja za evrom podiže kurs u Srbiji, menjači ograničeni propisima

Naslovi.ai pre 1 sat

Evro se u Bujanovcu prodavao i po 120 dinara, kurs raste zbog tražnje i nesigurnosti oko NIS-a, dok propisi ograničavaju dalji rast.

U Bujanovcu je evro u menjačnicama dostigao cenu od 120 dinara, što je najviši kurs u zemlji, dok se u Beogradu kurs kreće do 118,8 dinara. Povećana tražnja za evrom primećena je i u drugim gradovima Srbije. N1 Info Radio 021 Nova

Razlog za rast tražnje su nedoumice oko sudbine Naftne industrije Srbije (NIS) i sezonska kretanja na deviznom tržištu, što je potvrdila i Narodna banka Srbije. Iako menjači najavljuju dalji rast kursa, propisi ne dozvoljavaju neograničeno podizanje kursa. OK radio Euronews Naissus info

Na društvenim mrežama i u komentarima građana primećena je zabrinutost zbog mogućeg naglog rasta kursa, iako je stvarni porast kursa evra u poslednjih dana blago izražen. Menjači ističu da će zbog velike potražnje kurs možda i "probiti" trenutne granice. Ozon Rešetka