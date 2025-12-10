Da li zbog rasta tražnje za evrom ovlašćene menjačnice mogu da podignu kurs

Koliki je maksimalni raspon kursa Kursne liste u bankama i u Pošti

Jedan evro se u lokalnim menjačnicama u Bujanovcu u utorak prodavao za 120 dinara, ali menjači su, kako je naveo portal Bujanovačke, rekli da će zbog velike potražnje „probiti“ ovaj iznos. Tražnju za evrom „pogurale“ su nedoumice oko sudbine Naftne industrije Srbije. I sama Narodna banka Srbije potvrdila je da je poslednje dve nedelje došlo do rasta tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu. „To je delom rezultat uobičajenih sezonskih kretanja, pre