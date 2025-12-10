Nobelov dan - svečano uručenje prestižnih nagrada

RTV pre 48 minuta  |  RTS
Nobelov dan - svečano uručenje prestižnih nagrada

STOKHOLM - U Stokholmu i Oslu se, uz različite svečanosti, ovogodišnjim laureatima uručuju Nobelove nagrade. Današnji dan je odabran pošto je 10. decembra 1899. preminuo Alfred Nobel, a prvi put su priznanja uručena 1901. godine.

Nobelov dan – tako se u Švedskoj naziva 10. decembar, kada se ovogodišnjim laureatima uručuju Nobelove nagrade. Na današnji dan 1899. godine, u Sanremu je preminuo Alfred Nobel, švedski pronalazač i proizvođač dinamita. Prema njegovom testamentu, danas će u Stokholmu biti uručene nagrade za književnost, fiziku, hemiju, medicinu, dok je nagrada za ekonomiju naknadno uvedena sredinom sedamdesetih godina. Nagrada za mir biće uručena u Oslu. Alfred Nobel u testamentu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Svečano uručenje Nobelovih nagrada – visoke zvanice, meni u tajnosti do početka banketa

Svečano uručenje Nobelovih nagrada – visoke zvanice, meni u tajnosti do početka banketa

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvedskaStokholmNobelova nagradaOslo

Svet, najnovije vesti »

Da li Kina dobija trgovinski rat protiv SAD?

Da li Kina dobija trgovinski rat protiv SAD?

Danas pre 3 minuta
Pacijent sa presađenim bubregom umro od besnila - zaražen preko doniranog organa

Pacijent sa presađenim bubregom umro od besnila - zaražen preko doniranog organa

Radio 021 pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Sirski: Vojska i dalje u Pokrovsku; Tramp požuruje Zelenskog da odgovori na ponuđeni mirovni sporazum

UKRAJINSKA KRIZA: Sirski: Vojska i dalje u Pokrovsku; Tramp požuruje Zelenskog da odgovori na ponuđeni mirovni sporazum

RTV pre 58 minuta
Katalonija proglasila vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja

Katalonija proglasila vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja

RTV pre 13 minuta
Tajland pokreće operaciju velikih razmera na granici sa Kambodžom

Tajland pokreće operaciju velikih razmera na granici sa Kambodžom

RTV pre 13 minuta