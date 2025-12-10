Nobelov dan - svečano uručenje prestižnih nagrada

STOKHOLM - U Stokholmu i Oslu se, uz različite svečanosti, ovogodišnjim laureatima uručuju Nobelove nagrade. Današnji dan je odabran pošto je 10. decembra 1899. preminuo Alfred Nobel, a prvi put su priznanja uručena 1901. godine.

Nobelov dan – tako se u Švedskoj naziva 10. decembar, kada se ovogodišnjim laureatima uručuju Nobelove nagrade. Na današnji dan 1899. godine, u Sanremu je preminuo Alfred Nobel, švedski pronalazač i proizvođač dinamita. Prema njegovom testamentu, danas će u Stokholmu biti uručene nagrade za književnost, fiziku, hemiju, medicinu, dok je nagrada za ekonomiju naknadno uvedena sredinom sedamdesetih godina. Nagrada za mir biće uručena u Oslu. Alfred Nobel u testamentu