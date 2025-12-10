Vučić stigao u Brisel, prisustvuje radnoj večeri sa Antonijom Kostom i Ursulom fon der Lajen

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić stigao u Brisel, prisustvuje radnoj večeri sa Antonijom Kostom i Ursulom fon der Lajen

BRISEL - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde će kasnije prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta.

Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice. "Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja?", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji je održan na Forumu
