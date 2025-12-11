Presek: Do 16 časova predato 110.792 zahteva za legalizaciju

Alo pre 19 minuta
Presek: Do 16 časova predato 110.792 zahteva za legalizaciju

Kako "Novosti" saznaju do 16 časova u Srbiji je predato 110.792 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tačno u podne pređeno je 100.000 ljudi, da bi se do 16 časova nastavila predaja zahteva. Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je u ponedeljak da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte. Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

VUČIĆ OTVORIO ARISTON U NIŠU: Vrednost invensticije Italijana 75 miliona evra

VUČIĆ OTVORIO ARISTON U NIŠU: Vrednost invensticije Italijana 75 miliona evra

Glas juga pre 44 minuta
110.792 zahteva do 16 časova! Interesovanje građana za legalizaciju ne jenjava

110.792 zahteva do 16 časova! Interesovanje građana za legalizaciju ne jenjava

Kurir pre 29 minuta
Veliki odziv građana za novi zakon "Svoj na svome": Stiglo više od 100.000 prijava za upis nelegalnih objekata

Veliki odziv građana za novi zakon "Svoj na svome": Stiglo više od 100.000 prijava za upis nelegalnih objekata

Euronews pre 4 minuta
"Niški aerodrom je bolje pozicioniran od beogradskog": Vučić najavio novu fazu gradnje

"Niški aerodrom je bolje pozicioniran od beogradskog": Vučić najavio novu fazu gradnje

B92 pre 44 minuta
Ariston otvorio pogon, a država novčanik – basnoslovna subvencija za fabriku u Nišu

Ariston otvorio pogon, a država novčanik – basnoslovna subvencija za fabriku u Nišu

Nova ekonomija pre 1 sat
"Jaknu ću da nosim naredna tri dana", Vučić u Nišu: "Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji…

"Jaknu ću da nosim naredna tri dana", Vučić u Nišu: "Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji čajevi" koje smo probali (foto)

Blic pre 1 sat
Otvorena fabrika „Ariston“ u Nišu, a proizvodnja kreće u aprilu

Otvorena fabrika „Ariston“ u Nišu, a proizvodnja kreće u aprilu

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučićlegalizacija

Ekonomija, najnovije vesti »

Yettel Bank štednja na 12 meseci uz 5,50%: Oročena, a kao da nije

Yettel Bank štednja na 12 meseci uz 5,50%: Oročena, a kao da nije

Bonitet pre 39 minuta
VUČIĆ OTVORIO ARISTON U NIŠU: Vrednost invensticije Italijana 75 miliona evra

VUČIĆ OTVORIO ARISTON U NIŠU: Vrednost invensticije Italijana 75 miliona evra

Glas juga pre 44 minuta
Skupština Čačka usvojila budžet od sedam milijardi dinara, svi amandmani opozicije odbijeni

Skupština Čačka usvojila budžet od sedam milijardi dinara, svi amandmani opozicije odbijeni

Ozon press pre 24 minuta
Rusija treća u G20 po spoljnotrgovinskom suficitu

Rusija treća u G20 po spoljnotrgovinskom suficitu

Vesti online pre 34 minuta
Naglo porastao broj zahteva za naknadu za nezaposlene u SAD

Naglo porastao broj zahteva za naknadu za nezaposlene u SAD

Biznis.rs pre 19 minuta