Uživo Rusija tuče po Odesi, krvoproliće! Likvidiran komandir artiljerijske baterije u Harkovu, zatvoreni aerodromi u Moskvi

Donald Tramp kaže da Volodimir Zelenski i evropski lideri žele da on ovog vikenda otputuje u Evropu na sastanak o mirovnim predlozima - ali američki predsednik kaže da želi dodatne informacije pre nego što se obaveže, nakon „sporova“ sa svojim saveznicima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija radi na postizanju mira u Ukrajini, a ne primirja, komentarišući izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o spremnosti Kijeva za "energetsko primirje". Pratite najnovije vesti o ratu u

13. brigada „Hartija" sprovodi medicinsku obuku u ukrajinskom Harkovu: EPA/SERGEY KOZLOV UŽIVO Rusija tokom noći napala energetska postrojenja u Odeskoj i Poltavskoj oblasti Ruske trupe su tokom noći napale energetske objekte u Odeskoj oblasti i u