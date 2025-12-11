Na današnji dan, 11. decembar

Na današnji dan, 11. decembar

Danas je četvrtak, 11. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1602 – Karlo Emanuel Savojski poslednji put je napao Ženevu kako bi je pripojio, a kao sećanje na taj dan svake godine se slavi Eskalada. 1816 – Indijana je postala 19. savezna država SAD. 1852 – Papa Pije IX bulom Ubi primum placuit uzdigao je Zagrebačku biskupiju na rang nadbiskupije. 1858 – Svetoandrejska skupština izvršila je smenu dinastija u Srbiji zbacivši kneza Aleksandra Karađorđevića. Na presto je vraćen Miloš Obrenović, a za njegovog naslednika proglašen
