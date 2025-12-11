Na današnji dan: Umrli Esma Redžepova i Franjo Tuđman, otvorena prva automobilska izložba

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 11. decembar, u svetu i kod nas.

1282 - Preminuo je car Mihailo VIII, osnivač poslednje vizantijske dinastije Paleologa (1259) i obnovitelj carstva nakon 57 godina latinske okupacije. Premestio je prestonicu iz Nikeje u Carigrad koji je osvojio 1261. i uspešno se odupirao namerama Karla Anžujskog i Mlečana da uspostave Latinsko carstvo. Nasledio ga je sin Andronik II. 1475 - Rođen je italijanski sveštenik Đovani de Mediči, papa Lav X od 1513. do smrti 1521. Kao veliki zaštitnik umetnosti učinio je