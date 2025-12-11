Vremeplov: Miloš Obrenović ponovo postao knez

NOVI SAD - Na današnji dan 1858. godine Svetoandrejska skupština zbacila je s prestola srpskog kneza Aleksandra Karađorđevića. Miloš Obrenović je ponovo postao knez, a za njegovog naslednika proglašen je Milošev mlađi sin, potonji knez Srbije Mihailo Obrenović.

Danas je četvrtak, 11. decembar, 2025. godine. 1282 - Umro je vizantijski car Mihailo VIII Paleolog, osnivač poslednje dinastije i obnovitelj Vizantije posle 57 godina latinske okupacije, kada je središte carstva vraćeno iz Nikeje u Konstantinopolj (Carigrad). Na presto je, kao savladar nikejskog cara, došao 1259. a 1261. postao je vladar obnovljenog carstva. Tokom vladavine se s promenljivim uspehom odupirao agresivnoj politici kralja Sicilije i Napulja Karla I