(Video) Ovako je izgledao upad američkih specijalaca na tanker pun nafte kod Venecuele: Spustili se iz helikoptera niz konopac, uzeli mašinke u ruke i zauzeli brod
Blic pre 6 minuta
SAD su potvrdile zaplenu tankera sa naftom uz obalu Venecuele Američka tužiteljka objasnila je da je operacija izvedena radi sprečavanja ilegalnog prevoza nafte Vlada Venecuele optužila je SAD za "krađu" i "međunarodno piratstvo" nakon što je Obalska straža SAD zaplenila tanker sa naftom kod obale Venecuele.
U izjavi, vlada tvrdi da je "politika američke agresije" protiv Venecuele deo "namernog plana pljačke energetskih resursa". Takođe optužuju SAD za "imperijalnu zloupotrebu" i navode da "dugotrajna agresija SAD protiv Venecuele" nije posledica migracija, trgovine drogom, demokratije ili ljudskih prava, već da je "oduvek bila reč o prirodnim resursima, nafti i energiji". Još oštrih reči došlo je od strane venecuelanske vlade. Ministar unutrašnjih poslova Diosdado