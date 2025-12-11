Fon der Lajen i Košta posle sastanka s Vučićem: Želimo da vidimo demokratsku Srbiju u EU

Predsednici Evropske komisije i Evropskog saveta, Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, izjavili su večeras u Briselu da ostaju potpuno posvećeni tome da vide demokratsku Srbiju u Evropskoj uniji.

Fon der Lajen i Košta su na Iksu objavili da su sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarali o važnosti ubrzanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava i slobode medija. Good to meet together with @avucic to take stock of Serbia’s progress on its EU path. We discussed the importance of accelerating reforms, in particular in the areas of rule of law and media freedom. We stressed that enlargement is a geostrategic imperative and the need for…