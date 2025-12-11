Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su Sjedinjene Američke Države zaplenile tanker sa naftom kod obale Venecuele. „Kao što verovatno znate, upravo smo zaplenili tanker kod obale Venecuele.

Veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikada zaplenjen“, rekao je Tramp, prenosi CNN. On nije dao nikakvo detaljno objašnjenje za taj potez, rekavši samo da je tanker zaplenjen „iz veoma dobrog razloga“ i nagovestio da će administracija uskoro objaviti dodatne informacije. Na pitanje novinara šta će biti sa naftom koju je tanker prevozio, Tramp je rekao: „Zadržaćemo je, pretpostavljam“. Tramp je, mjeđutim, izbegao odovor na pitanje čiji su tanker i nafta