Ukrajina „skinula rukavice“ u energetskom ratu, ima i podršku Zapada: Koliko Rusija može dugo da izdrži?

Ukrajina je danas saopštila da su njeni dronovi dugog dometa pogodili veliku naftnu platformu u Kaspijskom moru, u ranije neobjavljenoj misiji koja označava novo proširenje liste ciljeva u sve intenzivnijoj kampanji usmerenoj na presecanje ruskih energetskih prihoda koji finansiraju rat. „Ovo je prvi ukrajinski napad na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom nafte u Kaspijskom moru“, rekao je za CNN izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), nazvavši ga