Ukrajina dronovima napala rusko naftno polje Lukoil-a u Kaspijskom jezeru

Serbian News Media pre 5 sati
Ukrajinske snage su na Kaspijskom jezeru napale naftno polje Filanovski ruske kompanije Lukoil, prenela je agencija Blumberg (Bloomberg).

Ukrajinski dronovi su pogodili priobalnu platformu najmanje četiri puta, poremetivši proizvodnju više od 20 bušotina, javila je agencija. Kompanija Lukoil za sada nije reagovala. Polje Filanovski u ruskom delu Kaspijskog jezera, po ranijim podacima Lukoila, ima godišnji proizvodni kapacitet od šest miliona tona nafte, ili oko 120.000 barela dnevno. Ukupna proizvodnja sirove nafte i kondenzata grupe Lukoil u Rusiji je prošle godine iznosila 76,5 miliona tona, što
