Danas hladno, tmurno i maglovito

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: RTS
Tokom dana magla na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda.

U ostalim predelima duži sunčani periodi. Najviša temperatura do 14, u Beogradu do 6 stepeni. Na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost, dok će u ostalim krajevima tokom dana biti pretežno sunčano. Hladno, tmurno i maglovito, najviša temperatura do 14 stepeni Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Stiže i svežiji vazduh sa severozapada, pa će temperatura u maglovitim predelima
