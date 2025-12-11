Snimak upada Amerikanaca na tanker kod Venecuele: Helikopter nadletao brod, a onda su se komandosi spustili konopcima! (video)

Kurir pre 58 minuta  |  Agencije
Snimak upada Amerikanaca na tanker kod Venecuele: Helikopter nadletao brod, a onda su se komandosi spustili konopcima! (video)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Amerika izvršila raciju i zaplenila tanker sa naftom kod obale Venecuele, što je pojačalo tenzije sa Karakasom i dovelo do rasta cena nafte. „Upravo smo zaplenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, najveći ikada, zapravo, i dešavaju se i druge stvari“, rekao je Tramp.

Na pitanje šta će se desiti sa naftom, Tramp je rekao: „Zadržaćemo je, pretpostavljam.“ Ubrzo nakon njegovih početnih komentara, objavljen je prvi snimak američkih snaga koje su napadale tanker. Trampov državni tužilac: Tanker je prevozio naftu iz Venecuele i Irana Američka državna tužiteljka Pam Bondi objavila je da su FBI, Služba za bezbednosne istrage i Obalska straža SAD, uz podršku Ministarstva odbrane, zaplenili tanker koji je prevozio sankcionisanu naftu iz
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteVenecuelahelikopterDonald TrampFBInaftasadbrod

Svet, najnovije vesti »

Horor u Hrvatskoj: Muškarca (42) držali kao roba dve godine, fiktivnim ugovorima mu oteli imovinu

Horor u Hrvatskoj: Muškarca (42) držali kao roba dve godine, fiktivnim ugovorima mu oteli imovinu

Blic pre 27 minuta
Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: Horor na granici sa Pakistanom!

Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: Horor na granici sa Pakistanom!

Kurir pre 17 minuta
Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 23 minuta
Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Politika pre 3 minuta
(Video) Drama u svemiru: Izgubljen signal sa letelicom koja kruži oko Marsa, oglasila se NASA

(Video) Drama u svemiru: Izgubljen signal sa letelicom koja kruži oko Marsa, oglasila se NASA

Blic pre 48 minuta