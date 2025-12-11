Snimak upada Amerikanaca na tanker kod Venecuele: Helikopter nadletao brod, a onda su se komandosi spustili konopcima! (video)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Amerika izvršila raciju i zaplenila tanker sa naftom kod obale Venecuele, što je pojačalo tenzije sa Karakasom i dovelo do rasta cena nafte. „Upravo smo zaplenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, najveći ikada, zapravo, i dešavaju se i druge stvari“, rekao je Tramp.

Na pitanje šta će se desiti sa naftom, Tramp je rekao: „Zadržaćemo je, pretpostavljam.“ Ubrzo nakon njegovih početnih komentara, objavljen je prvi snimak američkih snaga koje su napadale tanker. Trampov državni tužilac: Tanker je prevozio naftu iz Venecuele i Irana Američka državna tužiteljka Pam Bondi objavila je da su FBI, Služba za bezbednosne istrage i Obalska straža SAD, uz podršku Ministarstva odbrane, zaplenili tanker koji je prevozio sankcionisanu naftu iz