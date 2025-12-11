"Urušavanje pravne države koja je već u plamenu": Akademski plenum o paljenju automobila tužiteljki iz Subotice

N1 Info pre 36 minuta  |  N1 Beograd
"Urušavanje pravne države koja je već u plamenu": Akademski plenum o paljenju automobila tužiteljki iz Subotice

Paljenje automobila tužiteljke Aleksandre Stojsavljević u Subotici, nakon što je što je postupala u predmetu brutalnog napada na aktivistu Dražena Lončara, predstavlja jasan čin zastrašivanja i otvorenu poruku da se nasiljem zamenjuju institucije, saopštio je Akademski plenum.

Akademski plenum kaže da se više ne radi o izolovanom incidentu i traže da se procesuiraju odgovorni. "Ovo je obrazac. Aktivista je pretučen jer je govorio. Tužiteljka je napadnuta jer je radila svoj posao. To je definicija urušavanja pravne države. Zahtevamo hitno otkrivanje ne samo izvršilaca, već i nalogodavaca. Ako je gradonačelnik Bakić znao da vređa dekane subotičkih fakulteta, onda bi trebalo i da pruži sva operativna saznanja nadležnim organima", navodi se
"Paljenje automobila tužiteljke Aleksandre Stojsavljević je jasan čin zastrašivanja i otvorena poruka da se nasiljem zamenjuju institucije"

„Paljenje automobila tužiteljke Aleksandre Stojsavljević je jasan čin zastrašivanja i otvorena poruka da se nasiljem zamenjuju institucije“

Nova pre 7 minuta
