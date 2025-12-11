Važna informacija za sve navijače Zvezde pred meč u Gracu

Osvanuo je i taj dan - fudbaleri Crvene zvezde će od 18 sati i 45 minuta igrati protiv Šturma u Gracu meč 6. kola Lige Evrope.

Već od srede na skoro svakom koraku u Gracu mogli ste da čujete srpski jezik ili neki nama blizak, što je posledica i velikog broja ljudi sa Balkana koji već godinama žive u rade u Austriji. U večernjim časovima u sredu blizu glavnog trga u Gracu okupili su se navijači Crvene zvezde u velikom broju, pa se očekuje da će srpski šampion imati ogromnu podršku sa tribina i u četvrtak uveče. Skup navijača Zvezde za polazak na utakmicu u Gracu biće na takozvanom