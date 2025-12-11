Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Novi magazin pre 15 minuta  |  Beta
Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Jedan migrant je poginuo, a više njih je povređeno u prevrtanju čamca na Savi kod Slavonskog Broda, saopštila je jutros hrvatska policija.

Sve promrzle osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu gde se, prema navodima policije, nalazi i državljanin BiH koji se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog dela. On je pod nadzorom policije. Slavonsko-posavska policijska uprava je sapštila da je jutros oko 5.00 časova dobila dojavu da se u Savi na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac, kao i da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć. "Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Prevrnuo se čamac na Savi kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj: Stradala jedna osoba, više osoba spaseno

Prevrnuo se čamac na Savi kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj: Stradala jedna osoba, više osoba spaseno

Euronews pre 10 minuta
Prevrnuo se čamac sa grupom migranata kod Slavonskog Broda, jedna osoba poginula

Prevrnuo se čamac sa grupom migranata kod Slavonskog Broda, jedna osoba poginula

N1 Info pre 35 minuta
Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

NIN pre 35 minuta
Prevrnuo se čamac sa migrantima na Savi kod Slavonskog Broda, jedna osoba se udavila

Prevrnuo se čamac sa migrantima na Savi kod Slavonskog Broda, jedna osoba se udavila

RTS pre 50 minuta
Novi detalji nesreće u Slavonskom Brodu: Jedan migrant poginuo u prevrtanju čamca na Savi, 13 osoba spašeno

Novi detalji nesreće u Slavonskom Brodu: Jedan migrant poginuo u prevrtanju čamca na Savi, 13 osoba spašeno

Nova pre 35 minuta
Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Slavonskog Broda, troje se utopilo

Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Slavonskog Broda, troje se utopilo

Radio 021 pre 2 sata
Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, među njima bilo i žena! "Držali su se…

Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, među njima bilo i žena! "Držali su se za splav" (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaMIGRANTIčamac

Balkan, najnovije vesti »

Prevrnuo se čamac na Savi kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj: Stradala jedna osoba, više osoba spaseno

Prevrnuo se čamac na Savi kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj: Stradala jedna osoba, više osoba spaseno

Euronews pre 10 minuta
Prevrnuo se čamac sa grupom migranata kod Slavonskog Broda, jedna osoba poginula

Prevrnuo se čamac sa grupom migranata kod Slavonskog Broda, jedna osoba poginula

N1 Info pre 35 minuta
Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

NIN pre 35 minuta
Na velikim antivladinim protestima u Sofiji uhapšeno više od 30 osoba

Na velikim antivladinim protestima u Sofiji uhapšeno više od 30 osoba

NIN pre 1 sat
Novi detalji nesreće u Slavonskom Brodu: Jedan migrant poginuo u prevrtanju čamca na Savi, 13 osoba spašeno

Novi detalji nesreće u Slavonskom Brodu: Jedan migrant poginuo u prevrtanju čamca na Savi, 13 osoba spašeno

Nova pre 35 minuta