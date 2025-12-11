Peskov: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

RTS pre 35 minuta
Peskov: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

Rat u Ukrajini – 1.387. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija radi na postizanju mira u Ukrajini, a ne primirja, komentarišući izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o spremnosti Kijeva za "energetsko primirje". Ukrajinski dronovi naneli značajnu štetu naftnom tankeru "Dašan" koji pripada ruskoj "floti u senci" u Crnom moru, prenosi Ukrinform.

GS UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju "Jačanje međunarodne saradnje i koordinacija napora za proučavanje, ublažavanje i minimiziranje posledica katastrofe u Černobilju", koju su inicirale Ukrajina i grupa država. Za dokument je glasalo 97 zemalja, osam je bilo "protiv", a 39 "uzdržano". Protiv su glasale Rusija, Belorusija, Kina, Severna Koreja, Nikaragva, Niger i Sjedinjene Američke Države.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uživo: Eksplozije odjekuju iznad Moskve, svi aerodromi zatvoreni! Sistemi PVO rade prekovremeno, brutalna osveta Zelenskog je…

Uživo: Eksplozije odjekuju iznad Moskve, svi aerodromi zatvoreni! Sistemi PVO rade prekovremeno, brutalna osveta Zelenskog je stigla

Alo pre 20 minuta
Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

Politika pre 10 minuta
Generalna skupština UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju

Generalna skupština UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju

Politika pre 10 minuta
Generalna skupština UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju

Generalna skupština UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju

Telegraf pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

RTV pre 1 sat
Rusko "njet" za primirje u Ukrajini Kremlj se oglasio: To nije naš cilj, naš cilj je veći, apsolutni prioritet

Rusko "njet" za primirje u Ukrajini Kremlj se oglasio: To nije naš cilj, naš cilj je veći, apsolutni prioritet

Alo pre 6 sati
(Video) Ukrajinci razneli ruski naftni brod vredan 30 miliona dolara: Težak udar u Crnom moru, objavljen snimak ogromne…

(Video) Ukrajinci razneli ruski naftni brod vredan 30 miliona dolara: Težak udar u Crnom moru, objavljen snimak ogromne eksplozije

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNATOBelorusijaSeverna KorejaMoskvaUkrajinaAerodromKinaVelika BritanijaRusijaNemačkaGeneralna skupština Ujedinjenih nacijaKijevDronČernobilFrancuskaNiger

Svet, najnovije vesti »

Kina uzdržana u pogledu mirovnih pregovora o Ukrajini

Kina uzdržana u pogledu mirovnih pregovora o Ukrajini

Dojče vele pre 10 minuta
Peskov: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

Peskov: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

RTS pre 35 minuta
Uživo: Eksplozije odjekuju iznad Moskve, svi aerodromi zatvoreni! Sistemi PVO rade prekovremeno, brutalna osveta Zelenskog je…

Uživo: Eksplozije odjekuju iznad Moskve, svi aerodromi zatvoreni! Sistemi PVO rade prekovremeno, brutalna osveta Zelenskog je stigla

Alo pre 20 minuta
AfD nikad bliži vlasti u posleratnoj Nemačkoj

AfD nikad bliži vlasti u posleratnoj Nemačkoj

Politika pre 10 minuta
Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

Politika pre 10 minuta