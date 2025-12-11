Peskov: Rusija želi mir u Ukrajini, a ne primirje; Mediji: Pogođen tanker ruske flote u senci "Dašan"

Rat u Ukrajini – 1.387. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija radi na postizanju mira u Ukrajini, a ne primirja, komentarišući izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o spremnosti Kijeva za "energetsko primirje". Ukrajinski dronovi naneli značajnu štetu naftnom tankeru "Dašan" koji pripada ruskoj "floti u senci" u Crnom moru, prenosi Ukrinform.

GS UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju "Jačanje međunarodne saradnje i koordinacija napora za proučavanje, ublažavanje i minimiziranje posledica katastrofe u Černobilju", koju su inicirale Ukrajina i grupa država. Za dokument je glasalo 97 zemalja, osam je bilo "protiv", a 39 "uzdržano". Protiv su glasale Rusija, Belorusija, Kina, Severna Koreja, Nikaragva, Niger i Sjedinjene Američke Države.