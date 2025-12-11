Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju i do osam sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima, dok teretnjaci, na izlazu iz Srbije čekaju do osam sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na (TMV) teretnim terminalima teretna vozila se zadržavaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 360 minuta, Kelebiji, Bezdanu i Šidu 300, Batrovcima 480 minuta i Sremskoj Rači 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. RHMZ najavljuje maglu i u naredne dane, a koja će otežavati i usporavati vožnju i danas, dok će na putevima