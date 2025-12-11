Veliki razvod Amerike i Evrope

Velike priče pre 17 minuta  |  Piše Željko Pantelić
Veliki razvod Amerike i Evrope

Trampova administracija nema nameru da napusti Evropu i da je prepusti Kini i Rusiji. U Vašingtonu nisu toliko geopolitički slabovidi i diletanti. Oni žele nešto drugo...

Donald Tramp i perjanice MAGA pokreta su u poslednjih godinu i po dana više puta upotrebljavali teške reči protiv Evrope. Vokabular protiv EU i pored toga što se ona samo jednom eksplicitno spominje u Nacionalnoj bezbednosnoj strategiji (NBS) ima specifičnu težinu jer je prvi put stavljen crno na belo i završio je u zvaničnom dokumentu SAD. Kvalitativna razlika je u tome što se američki imperijalizam vezivao u poslednjih 80 godina za Evropu a sada ga je Tramp
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Evropa se udružila, uskoro sastanak 12 lidera EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je jedna tema!

Evropa se udružila, uskoro sastanak 12 lidera EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je jedna tema!

Kurir pre 12 minuta
Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Politika pre 4 sati
Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Politika pre 4 sati
Tramp: Razgovarao sam sa evropskim liderima o Ukrajini prilično oštrim rečima

Tramp: Razgovarao sam sa evropskim liderima o Ukrajini prilično oštrim rečima

Politika pre 4 sati
(Video) Ključa sukob između Amerike i ove zemlje. Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno…

(Video) Ključa sukob između Amerike i ove zemlje. Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno se oglasio Tramp: "Dani su mu odbrojani"

Blic pre 5 sati
Svemirska letelica NASA koja kruži oko Marsa isključila se sa mreže

Svemirska letelica NASA koja kruži oko Marsa isključila se sa mreže

Politika pre 5 sati
Belgija traži finansijske garancije od EU pre korišćenja zamrznutih ruskih sredstava

Belgija traži finansijske garancije od EU pre korišćenja zamrznutih ruskih sredstava

Danas pre 9 sati

Ključne reči

NBSVašingtonEUKinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Veliki razvod Amerike i Evrope

Veliki razvod Amerike i Evrope

Velike priče pre 17 minuta
Prvi let bespilotne letelice MQ-25 Stingray pomeren za 2026. godinu

Prvi let bespilotne letelice MQ-25 Stingray pomeren za 2026. godinu

Aero.rs pre 1 sat
Ovoj zemlji preti mega zemljotres! Ovo je prvi put da je od stručnjaka stiglo ovako ozbiljno upozorenje: Vlasti apeluju…

Ovoj zemlji preti mega zemljotres! Ovo je prvi put da je od stručnjaka stiglo ovako ozbiljno upozorenje: Vlasti apeluju, građani u strahu

Blic pre 12 minuta
Evropa se udružila, uskoro sastanak 12 lidera EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je jedna tema!

Evropa se udružila, uskoro sastanak 12 lidera EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je jedna tema!

Kurir pre 12 minuta
Grupa pobunjenika M23 zauzela grad u Kongu: Pucnjava širom Uvire, vojska Konga pobegla! (video)

Grupa pobunjenika M23 zauzela grad u Kongu: Pucnjava širom Uvire, vojska Konga pobegla! (video)

Kurir pre 7 minuta