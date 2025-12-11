Veliki razvod Amerike i Evrope

Trampova administracija nema nameru da napusti Evropu i da je prepusti Kini i Rusiji. U Vašingtonu nisu toliko geopolitički slabovidi i diletanti. Oni žele nešto drugo...

Donald Tramp i perjanice MAGA pokreta su u poslednjih godinu i po dana više puta upotrebljavali teške reči protiv Evrope. Vokabular protiv EU i pored toga što se ona samo jednom eksplicitno spominje u Nacionalnoj bezbednosnoj strategiji (NBS) ima specifičnu težinu jer je prvi put stavljen crno na belo i završio je u zvaničnom dokumentu SAD. Kvalitativna razlika je u tome što se američki imperijalizam vezivao u poslednjih 80 godina za Evropu a sada ga je Tramp