Više od 140.000 ljudi se prijavilo za legalizaciju: Ko nije stigao ove nedelje, evo koji obrazac treba da se popuni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obilaska fabrike Yusei Machinery u Nišu izjavio da proces legalizacije teče uspešno i da je prijavljeno više od 140.000 objekata

Nakon obilaska fabrike Yusei Machinery u Nišu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim novinarima i govorio o više važnih tema koje se tiču razvoja juga Srbije, legalizacije objekata i infrastrukturnih projekata. Vučić je istakao da je posebno zadovoljan dinamikom procesa legalizacije i naglasio da rezultati pokazuju da se taj posao odvija uspešno. - Zadovoljan sam kako teče proces evidentiranja, da ne nazivam legalizacijom. Ceo ovaj proces i kako