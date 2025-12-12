Vučić prošetao ulicama Niša: "Hladno jeste, zima se oseća, ali zadovoljstvo videti koliko je grad napredovao"

Vučić prošetao ulicama Niša: "Hladno jeste, zima se oseća, ali zadovoljstvo videti koliko je grad napredovao"
Predsednik Aleksandar Vučić prošetao je večeras ulicama Niša i konstatovao je da je grad mnogo napredovao! - Hladno jeste, zima se oseća, ali zadovoljstvo je videti koliko je grad napredovao. Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo još više za ovaj predivan grad. Vidimo se uskoro ponovo - napisao je Vučić na svom nalogu na Instagramu. Vučić je prethodno obišao i opštine Merošina i Gadžin Han u Nišavskom okrugu. (Telegraf.rs)
