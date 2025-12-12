Fico prkosi: Ne - makar sedeli u Briselu do Nove godine

B92 pre 1 sat
Fico prkosi: Ne - makar sedeli u Briselu do Nove godine

Slovački premijer Robert Fico odbio je bilo kakvu podršku dodatnom finansiranju ukrajinskih vojnih izdvajanja, "makar sedeli u Briselu do Nove godine". Poručio je i da "ne želi da bude deo Zapadne Evrope u kojoj je život Rusa i Ukrajinaca bezvredan".

Fico je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je danas razgovarao telefonom sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom. "Duboko ga poštujem, ali dok je on govorio o novcu za rat u Ukrajini, ja sam ponavljao da je svakodnevno ubijanje stotina do hiljada Rusa i Ukrajinaca potpuno besmisleno. Ako je za Zapadnu Evropu život jednog Rusa ili Ukrajinca bezvredan, ja ne želim da budem deo takve Zapadne Evrope. Rekao sam mu da neću podržati ništa – čak i ako
