Obezbeđene pare za gasno spajanje sa Makedonijom Đedović Handanović: Dužina gasovoda 144 km, a završetak do kraja 2027.

BEOGRAD: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je u toku dobijanje dozvola za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije, da se građevinska dozvola očekuje polovinom sledeće godine a posle toga i početak izgradnje.

Ona je nakon razgovora sa ministarkom energetike Severne Makedonije Sanjom Božinovskom i sastanka radne grupe dve zemlje oko izgradnje gasnog interkonektora rekla da je planirano da interkonektor bude dugačak 144 kilometra a da je njegova procenjenja vrednost 153 miliona evra i da su pare za to obezbeđene u budžetu za sledeću godinu. Ministarka je istakla da je plan da se interkonektor završi do kraja 2027. godine i da gas njime potekne početkom 2028. godine.