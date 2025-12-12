"Zelenski, to je još jedno ispiranje mozga"! Moskva se oglasila o "izborima u Donbasu": Rusija želi mir u Ukrajini, a ne privremeni prekid vatre!

Kurir pre 3 sata  |  Agencije
"Zelenski, to je još jedno ispiranje mozga"! Moskva se oglasila o "izborima u Donbasu": Rusija želi mir u Ukrajini, a ne…
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov poručio je da Rusija ne traži privremeni prekid vatre, već trajni mir, i da su izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o izborima u Donbasu "ispiranje mozga". "Rusija želi mir u Ukrajini, a ne privremeni prekid vatre", izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov na Prvom kanalu odgovarajući na sugestiju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Ukrajinci izraze svoje mišljenje o ustupanju
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ne sluti na dobro: Kremlj se oglasio nakon izmena u američkom mirovnom planu

Ne sluti na dobro: Kremlj se oglasio nakon izmena u američkom mirovnom planu

Alo pre 43 minuta
Oglasio se Kremlj povodom izjave Zelenskog o referendumu o Donbasu

Oglasio se Kremlj povodom izjave Zelenskog o referendumu o Donbasu

Vesti online pre 1 sat
Peskov: Želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre

Peskov: Želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre

Euronews pre 2 sata
Peskov: Moskva insistira na miru

Peskov: Moskva insistira na miru

Politika pre 2 sata
Kremlj rekao svoje povodom referenduma u Donbasu. Peskov: „Rusija radi na postizanju mira, a ne primirja sa Ukrajinom“

Kremlj rekao svoje povodom referenduma u Donbasu. Peskov: „Rusija radi na postizanju mira, a ne primirja sa Ukrajinom“

Večernje novosti pre 2 sata
Kremlj saopštio: Izmene u američkom mirovnom planu nisu u korist Rusije

Kremlj saopštio: Izmene u američkom mirovnom planu nisu u korist Rusije

Večernje novosti pre 2 sata
Oglasio se Kremlj povodom izjave Zelenskog o referendumu o Donbasu

Oglasio se Kremlj povodom izjave Zelenskog o referendumu o Donbasu

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaIzboridonbasRat u Ukrajinivolodimir zelenskiprimirje

Svet, najnovije vesti »

Rat protiv fontova: Kako je Marko Rubio morao da puca u Calibri

Rat protiv fontova: Kako je Marko Rubio morao da puca u Calibri

Danas pre 43 minuta
Ruska centralna banka tuži Euroklir zbog zamrznute imovine u EU

Ruska centralna banka tuži Euroklir zbog zamrznute imovine u EU

Danas pre 48 minuta
Zvaničnik Kremlja: Ruska policija i Nacionalna garda će ostati u ukrajinskom Donbasu posle rata

Zvaničnik Kremlja: Ruska policija i Nacionalna garda će ostati u ukrajinskom Donbasu posle rata

Danas pre 23 minuta
Tramp: Kambodža i Tajland spremni da obnove primirje

Tramp: Kambodža i Tajland spremni da obnove primirje

Danas pre 3 minuta
Tela sahranjuju pored puta, ljudi beže, opšta panika! Gori rat od kog je svet strepeo: Stravični prizori smrti, naoružani…

Tela sahranjuju pored puta, ljudi beže, opšta panika! Gori rat od kog je svet strepeo: Stravični prizori smrti, naoružani borci patroliraju gradom

Blic pre 53 minuta