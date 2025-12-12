Odbacio je ideju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da Moskva insistira na miru, a ne na prekidu vatre, i odbacio ideju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju. „Ako je ideja da se stvori izgovor za zahtevanje prekida vatre, predaha, pauze na frontu, onda to, prirodno, neće uspeti. Jer želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre”, rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. Portparol Kremlja je