Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da Moskva insistira na miru, a ne na prekidu vatre, i odbacio ideju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju. "Ako je ideja da se stvori izgovor za zahtevanje prekida vatre, predaha, pauze na frontu, onda to, prirodno, neće uspeti.

Jer želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre", rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. Portparol Kremlja je napomenuo da bi prekid vatre bio "prevara i trik" i da mir u Ukrajini mora da ima "pouzdane garancije". Zelenski je u četvrtak najavio mogućnost održavanja nacionalnog referenduma o teritorijalnim pitanjima. Moskva je više puta isticala da su regioni koji su postali deo Rusije postali njen sastavni deo i da je to "nesporna i neoboriva