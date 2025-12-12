Partizan nadoknadio minus od 16 poena i pobedio Zvezdu u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 25 poena. Isak Bonga je dodao 16 poena i 11 skokova, dok je Tajrik Džouns upisao 15 poena i osam skokova. U ekipi Crvene zvezde najefikasniji sa po 20 poena su bili Džered Batler i Džordan Nvora, koji je zabeležio i sedam skokova. Navijači Partizana su uoči početka i večerašnje utakmice skandirali ime doskorašnjeg trenera crno-belih Željka Obradovića. Oba tima su se na početku utakmice mučila u napadu. Prvi