Đedović: Nastavak rada na širenju mogućnosti za dobijanje energenata i raznih pravaca

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodio regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju Čarls Kormije i izjavila da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapacitete obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu. Đedović Handanović i Kormije su