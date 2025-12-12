Đedović: Nastavak rada na širenju mogućnosti za dobijanje energenata iz raznih pravaca

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodio regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju Čarls Kormije i izjavila da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapacitete obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu.

Đedović Handanović i Kormije su razgovarali o finansiranju infrastrukturnih projekata u energetskom sektoru, saopštilo je ministarstvo. "Pre dve godine smo započeli diversifikaciju gasnog sektora izgradnjom gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, preko koje se snabdevamo gasom iz Azerbejdžana, a imamo i pristup gasovodima TAP i TANAP. Trenutno pripremamo tehničku dokumentaciju za gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, odnosno nastavljamo da radimo