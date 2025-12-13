Od sutra novi red vožnje Srbijavoza, važiće u narednih godinu dana

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Od sutra novi red vožnje Srbijavoza, važiće u narednih godinu dana

Sutra, 14. decembra, stupa na snagu novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, saopštilo je preduzeće Srbijavoz.

Novi red vožnje važiće do 12. decembra 2026. godine. Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja je u načelu zadržana kao u važećem redu vožnje uz pojedine izmene, od kojih su najznačajnije sledeće: svi Regio vozovi koji su u važećem redu vožnje saobraćali na relaciji Zemun-Valjevo-Zemun, od novog reda vožnje menjaju rang, koji će biti Regio Ekspress /Rex/ i za njihov saobraćaj će se angažovati Štadler Novi Flirt EMV 413/417 podserije 100. Svi Regio
