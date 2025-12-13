Srbijavoz: Novi red vožnje

U nedelju, 14. decembra, stupa na snagu novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju.

Kako je saopštio Srbijavoz, raspored je osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza. Novi red vožnje važiće do 12. decembra 2026. godine. Na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar, odnosno na relaciji Beograd Centar – Petrovaradin – Beograd Centar organizacija saobraćaja Inter City, Inter Regio, Regio Ekspres i Regio vozova ostaje kao u važećem redu vožnje. Regio vozovi na relaciji Novi Sad – Subotica – Novi Sad, neće saobraćati, dok