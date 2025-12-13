Novi red vožnje u železničkom saobraćaju od 14. decembra, spominje se i Zrenjanin

Zrenjaninski pre 1 sat
Novi red vožnje u železničkom saobraćaju od 14. decembra, spominje se i Zrenjanin

Srbijavoz je saopštio da će u nedelju, 14. decembra, stupiti na snagu novi red vožnje u železničkom saobraćaju, koji će važiti do 12. decembra 2026. godine.

„Polasci putničkih vozova planirani su u skladu sa raspoloživim voznim sredstvima i stanjem infrastrukturnih kapaciteta, sa ciljem da se obezbedi što kvalitetnija ponuda prevoza putnika železnicom“, saopštio je Srbijavoz. U ovom preduzeću napominju da je organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja u načelu zadržana kao u prethodnom redu vožnje, uz pojedine izmene. Između ostalog, na relaciji Subotica – Zrenjanin – Subotica i Subotica – Senta – Subotica
Otvori na zrenjaninski.com

Povezane vesti »

Srbijavoz objavio novi red vožnje, važiće do 12. decembra 2026.

Srbijavoz objavio novi red vožnje, važiće do 12. decembra 2026.

Biznis.rs pre 1 sat
Novi red vožnje vozova u Srbiji: Evo šta se menja u železničkom saobraćaju, oglasio se "Srbijavoz"

Novi red vožnje vozova u Srbiji: Evo šta se menja u železničkom saobraćaju, oglasio se "Srbijavoz"

Blic pre 2 sata
"Soko" testira prugu od Subotice do Budimpešte. Dok vozovi ne krenu novom prugom, ovo je trenutno važeći red vožnje.

"Soko" testira prugu od Subotice do Budimpešte. Dok vozovi ne krenu novom prugom, ovo je trenutno važeći red vožnje.

Dnevnik pre 3 sata
Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Serbian News Media pre 2 sata
Srbijavoz: Novi red vožnje

Srbijavoz: Novi red vožnje

In medija pre 3 sata
Od sutra novi red vožnje Srbijavoza, važiće u narednih godinu dana

Od sutra novi red vožnje Srbijavoza, važiće u narednih godinu dana

Euronews pre 3 sata
Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaZrenjanin

Društvo, najnovije vesti »

Uzvik „Srbija, Srbija" prekinuo pretest Albanaca u Skoplju u znak podrške liderima OVK

Uzvik „Srbija, Srbija" prekinuo pretest Albanaca u Skoplju u znak podrške liderima OVK

Sputnik pre 9 minuta
(Foto) Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije: "Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju..."…

(Foto) Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije: "Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju..."

Blic pre 9 minuta
Novi Sad: Studentski protest protiv policijskog nasilja nad građanima

Novi Sad: Studentski protest protiv policijskog nasilja nad građanima

Serbian News Media pre 5 minuta
U Skoplju miran, ali bučan skup podške vođama bivše OVK kojima se sudi u Hagu

U Skoplju miran, ali bučan skup podške vođama bivše OVK kojima se sudi u Hagu

Novi magazin pre 4 minuta
Protestna šetnja u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti: Uskoro polazak u Bačku Palanku, Jaćimović vozi studente i građane…

Protestna šetnja u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti: Uskoro polazak u Bačku Palanku, Jaćimović vozi studente i građane na skup

Nova pre 9 minuta