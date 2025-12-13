Horor u Zaječaru: Telo muškarca nađeno pored sefa, sumnja na ubistvo

Prema nezvaničnim informacijama radi se o ubistvu.

Beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti, saopšteno je iz PU Zaječar. “Ja sam došao na posao, kao i svakog dana da radim i zatekao sam kolegu kako leži. Pronašli smo ga oko 06.15 sati. Kada sam izašao zatekao sam kolegu kako leži na stomaku, i ima udarac u potiljku, a sef je bio pomeren. Sef nisu mogli da odvuku, jer je mnogo težak, tako da mislim da je bilo najmanje četiri čoveka”, kaže