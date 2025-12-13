Novi red vožnje Srbijavoza od 14. decembra: Velike izmene, pogledajte šta se menja

Za putnike iz Sremske Mitrovice, najvažnija novina je da će svi vozovi prema Beogradu, Šidu, Subotici i Užicu polaziti i stizati preko stanice Petrovaradin, jer je glavna stanica u Novom Sadu i dalje zatvorena za prijem i otpremu putnika.

Na relaciji Šid – Sremska Mitrovica – Beograd Centar uvode se moderni Štadler vozovi, dok se putnici koji dalje presedaju u Novi Sad imaju besplatan autobuski prevoz Petrovaradin – centar Novog Sada – Petrovaradin, sa više od 40 polazaka dnevno. SREMSKA MITROVICA / NOVI SAD – Od nedelje, 14. decembra, stupa na snagu novi godišnji red vožnje Srbijavoza, koji će važiti do 12. decembra 2026. godine. Promene su obimne, a pojedine linije potpuno menjaju režim
